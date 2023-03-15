إمساكية رمضان 2023 في البحيرة.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ولذلك نستعرض إمساكية رمضان 2023 في البحيرة مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم التي يبحث عنها العديد من المواطنين.

إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم حيث يبدأ شهر رمضان 2023 ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في 20 أبريل 2023، وفق إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا، ويبلغ عدد أيام الصوم فلكيا 29 يوما.

إمساكية رمضان 2023

إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، جاءت على النحو الآتي:

1 رمضان - 23 مارس

فجر 31: 4

ظهر 12:5

عصر 3:33

المغرب 6:11

العشاء 7:29

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:4

عصر 3:33

المغرب 6:12

العشاء 7:30

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:04

عصر 3:33

المغرب 6:12

العشاء 7:31

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:27

ظهر 12:04

عصر 3:33

المغرب 6:12

عشاء 7:31

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:25

ظهر 12:4

عصر 3:33

المغرب 6:13

عشاء 7:32

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:24

ظهر 12:03

عصر 3:34

المغرب 6:14

عشاء 7:32

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:23

ظهر 12:03

عصر 3:34

المغرب 6:14

عشاء 7:33

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:21

ظهر 12:03

عصر 3:34

المغرب 6:15

عشاء 7:33

إمساكية رمضان 2023 في البحيرة وموعد الفطار

فجر 4:20

ظهر 12:02

عصر 3:34

المغرب 6:15

عشاء 7:33.

10 رمضان 1 إبريل

فجر 4:19

ظهر 12:02

عصر 3:34

المغرب 6:16

عشاء 7:34

إمسكاية الثلث الثاني من شهر رمضان 2023

11 رمضان 2 إبريل

فجر 4:17

ظهر 12:02

عصر 3:34

المغرب 6:17

عشاء 7:34

12 رمضان 3 إبريل

فجر 4:16

ظهر 12:02

عصر 3:34

المغرب 6:17

عشاء 7:35

إمساكية رمضان 2023 في البحيرة

فجر 4:14

ظهر 12:01

عصر 3:34

المغرب 6:18

عشاء 7:36

14 رمضان 5 إبريل

فجر 4:13

ظهر 12:01

عصر 3:34

المغرب 6:19

عشاء 7:37

15 رمضان 6 إبريل

فجر 4:12

ظهر 12:01

عصر 3:34

المغرب 6:19

عشاء 7:38

16 رمضان 7 إبريل

فجر 4:10

ظهر 12:00

عصر 3:34

المغرب 6:20

عشاء 7:38

17 رمضان 8 إبريل

فجر 4:09

ظهر 12:00

عصر 3:34

المغرب 6:21

عشاء 7:39

18 رمضان 9 إبريل

فجر 4:08

ظهر 12:00

عصر 3:34

المغرب 6:21

عشاء 7:40

19 رمضان 10 إبريل

فجر 4:05

ظهر 12:00

عصر 3:34

المغرب 6:22

عشاء 7:41

إمسكاية العشر الأواخر من شهر رمضان 2023

20 رمضان 11 إبريل

فجر 4:03

ظهر 11:59

عصر 3:34

المغرب 6:22

عشاء 7:42

21 رمضان 12 إبريل

فجر 4:02

ظهر 11:59

عصر 3:34

المغرب 6:22

عشاء 7:43

22 رمضان 13 إبريل

فجر 4:01

ظهر 11:59

عصر 3:34

المغرب 6:23

عشاء 7:44

23 رمضان 14 إبريل

فجر 3:59

ظهر 11:58

عصر 3:34

المغرب 6:24

عشاء 7:45

24 رمضان 15 إبريل

فجر 3:58

ظهر 11:58

عصر 3:34

المغرب 6:24

عشاء 7:46

25 رمضان 16 إبريل

فجر 3:57

ظهر 11:58

عصر 3:34

المغرب 6:25

عشاء 7:47

26 رمضان 17 إبريل

فجر 3:55

ظهر 11:58

عصر 3:34

المغرب 6:26

عشاء 7:48

27 رمضان 18 إبريل

فجر 3:54

ظهر 11:57

عصر 3:34

المغرب 6:27

عشاء 7:49

28 رمضان 19 إبريل

فجر 3:52

ظهر 11:57

عصر 3:34

المغرب 6:28

عشاء 7:50

29 رمضان 20 إبريل

فجر 3:52

ظهر 11:57

عصر 3:34

المغرب 6:28

عشاء 7:51

30 رمضان 21 إبريل

فجر 3:52

ظهر 11:57

عصر 3:34

المغرب 6:29

العشاء 7:52