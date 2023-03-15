إمساكية رمضان 2023 في البحيرة.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم
كتب:
إحسان شعبان
04:00 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
هلال رمضان
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ولذلك نستعرض إمساكية رمضان 2023 في البحيرة مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم التي يبحث عنها العديد من المواطنين.
إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم
وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم حيث يبدأ شهر رمضان 2023 ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في 20 أبريل 2023، وفق إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا، ويبلغ عدد أيام الصوم فلكيا 29 يوما.
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، جاءت على النحو الآتي:
1 رمضان - 23 مارس
فجر 31: 4
ظهر 12:5
عصر 3:33
المغرب 6:11
العشاء 7:29
2 رمضان: 24 مارس
فجر 4:29
ظهر 12:4
عصر 3:33
المغرب 6:12
العشاء 7:30
3 رمضان 25 مارس
فجر 4:29
ظهر 12:04
عصر 3:33
المغرب 6:12
العشاء 7:31
4 رمضان 26 مارس
فجر 4:27
ظهر 12:04
عصر 3:33
المغرب 6:12
عشاء 7:31
5 رمضان 27 مارس
فجر 4:25
ظهر 12:4
عصر 3:33
المغرب 6:13
عشاء 7:32
6 رمضان 28 مارس
فجر 4:24
ظهر 12:03
عصر 3:34
المغرب 6:14
عشاء 7:32
7 رمضان 29 مارس
فجر 4:23
ظهر 12:03
عصر 3:34
المغرب 6:14
عشاء 7:33
8 رمضان 30 مارس
فجر 4:21
ظهر 12:03
عصر 3:34
المغرب 6:15
عشاء 7:33
إمساكية رمضان 2023 في البحيرة وموعد الفطار
فجر 4:20
ظهر 12:02
عصر 3:34
المغرب 6:15
عشاء 7:33.
10 رمضان 1 إبريل
فجر 4:19
ظهر 12:02
عصر 3:34
المغرب 6:16
عشاء 7:34
إمسكاية الثلث الثاني من شهر رمضان 2023
11 رمضان 2 إبريل
فجر 4:17
ظهر 12:02
عصر 3:34
المغرب 6:17
عشاء 7:34
12 رمضان 3 إبريل
فجر 4:16
ظهر 12:02
عصر 3:34
المغرب 6:17
عشاء 7:35
إمساكية رمضان 2023 في البحيرة
فجر 4:14
ظهر 12:01
عصر 3:34
المغرب 6:18
عشاء 7:36
14 رمضان 5 إبريل
فجر 4:13
ظهر 12:01
عصر 3:34
المغرب 6:19
عشاء 7:37
15 رمضان 6 إبريل
فجر 4:12
ظهر 12:01
عصر 3:34
المغرب 6:19
عشاء 7:38
16 رمضان 7 إبريل
فجر 4:10
ظهر 12:00
عصر 3:34
المغرب 6:20
عشاء 7:38
17 رمضان 8 إبريل
فجر 4:09
ظهر 12:00
عصر 3:34
المغرب 6:21
عشاء 7:39
18 رمضان 9 إبريل
فجر 4:08
ظهر 12:00
عصر 3:34
المغرب 6:21
عشاء 7:40
19 رمضان 10 إبريل
فجر 4:05
ظهر 12:00
عصر 3:34
المغرب 6:22
عشاء 7:41
إمسكاية العشر الأواخر من شهر رمضان 2023
20 رمضان 11 إبريل
فجر 4:03
ظهر 11:59
عصر 3:34
المغرب 6:22
عشاء 7:42
21 رمضان 12 إبريل
فجر 4:02
ظهر 11:59
عصر 3:34
المغرب 6:22
عشاء 7:43
22 رمضان 13 إبريل
فجر 4:01
ظهر 11:59
عصر 3:34
المغرب 6:23
عشاء 7:44
23 رمضان 14 إبريل
فجر 3:59
ظهر 11:58
عصر 3:34
المغرب 6:24
عشاء 7:45
24 رمضان 15 إبريل
فجر 3:58
ظهر 11:58
عصر 3:34
المغرب 6:24
عشاء 7:46
25 رمضان 16 إبريل
فجر 3:57
ظهر 11:58
عصر 3:34
المغرب 6:25
عشاء 7:47
26 رمضان 17 إبريل
فجر 3:55
ظهر 11:58
عصر 3:34
المغرب 6:26
عشاء 7:48
27 رمضان 18 إبريل
فجر 3:54
ظهر 11:57
عصر 3:34
المغرب 6:27
عشاء 7:49
28 رمضان 19 إبريل
فجر 3:52
ظهر 11:57
عصر 3:34
المغرب 6:28
عشاء 7:50
29 رمضان 20 إبريل
فجر 3:52
ظهر 11:57
عصر 3:34
المغرب 6:28
عشاء 7:51
30 رمضان 21 إبريل
فجر 3:52
ظهر 11:57
عصر 3:34
المغرب 6:29
العشاء 7:52
اقرأ المزيد:
-
امساكية رمضان 2023 البحيرة.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم
-
امساكية رمضان 2023 البحيرة
-
امساكية رمضان 2023
-
امساكية رمضان
-
موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في البحيرة
-
إمساكية رمضان 2023 البحيرة.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم
-
إمساكية رمضان 2023 البحيرة موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم
-
إمساكية رمضان 2023