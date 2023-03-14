أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، ليعد من أهم المسائل التي تشغل المواطنين معرفة إمساكية رمضان 2023 أسوان موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم خاصة أن ساعات الصوم تختلف من مدينة لأخرى وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض.

كما أن إمساكية رمضان 2023 أسوان موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم ذات أهمية خاصة فمحافظة أسوان أقصى محافظات مصر جنوبا مما يجعل مواقيت الصلاة بها تختلف لعدة دقائق عن مواقيت الصلاة بمدن ومحافظات مصر شمالا.

إمساكية رمضان 2023 أسوان موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

إمساكية رمضان 2023 أسوان موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم تنشرها «الوطن" ليتمكن المواطنين من معرفة مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان،

1 رمضان: الخميس الموافق 23 مارس الجاري، الفجر 04:37 ، الشروق 05:57، الظهر 12:03، العصر 03:29، المغرب 06:08، العشاء 07:38 .

2 رمضان: الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، الفجر04:36، الشروق 05:56، الظهر 12:02، العصر 03:29، المغرب 06:09، العشاء 07:39.

إمساكية رمضان

3 رمضان: السبت الموافق 25 مارس الجاري، الفجر04:3 الشروق 05:55 ،الظهر 12:02، العصر 03:29 ، المغرب06:09، العشاء07:39.

4 رمضان: الأحد 26 الموافق مارس الجاري، الفجر 04:34 الشروق 05:54 الظهر 12:02 العصر 03:29 المغرب 06:09 العشاء07:39.

مواقيت الصلاة

5 رمضان: الإثنين الموافق 27 مارس الجاري، الفجر 04:33 الشروق 05:53 الظهر 12:01 العصر 03:28 المغرب 06:10 العشاء 07:40

6 رمضان: الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري، الفجر04:32 - الشروق 05:52 -الظهر 12:01 -العصر03:28 - المغرب 06:10 -العشاء 07:40 .

7 رمضان الاربعاء 29 مارس الفجر 04:30 -الشروق 05:51 -الظهر 12:01 -العصر03:28 -المغرب 06:11 -العشاء 07:41

8 رمضان: الخميس 30 مارس الجاري، الفجر04:29 -الشروق 05:50 -الظهر 12:00 -العصر03:28 -المغرب 06:11 -العشاء07:41 .

9 رمضان الجمعة 31 مارس الجاري، الفجر04:28 -الشروق 05:49 -الظهر 12:00 -العصر 03:28 -المغرب 06:11 -العشاء 07:41

10 رمضان: السبت 01 أبريل، الفجر 04:27 -الشروق 05:48-الظهر 12:00 -العصر03:28 -المغرب06:12 -العشاء 07:42

موعد أذان الفجر

11 رمضان: الأحد 2 أبريل، الفجر04:26 -الشروق 05:47- الظهر12:00-العصر 03:27 -المغرب 06:12 -العشاء 07:42

12 رمضان: الإثنين 3 أبريل، الفجر 04:25 -الشروق 05:46 -الظهر11:59 -العصر03:27 -المغرب 06:13 -العشاء07:43

13 رمضان: الثلاثاء 4 أبريل، الفجر 04:24 -الشروق05:45 -الظهر 11:59 -العصر 03:27 -المغرب06:13 -العشاء 07:43

موعد أذان الفجر بأسوان

14 رمضان: الأربعاء 5 أبريل، الفجر04:23 -الشروق 05:44 -الظهر 11:59 -العصر03:27 -المغرب06:13 -العشاء 07:43

15 رمضان: الخميس 6 أبريل، الفجر04:22 -الشروق 05:43 - الظهر 11:58 -العصر 03:26 - المغرب06:14 -العشاء 07:44

إمساكية رمضان 2023 أسوان

16رمضان: الجمعة 7 أبريل، وفقا لإمساكية رمضان 2023 أسوان موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم فأن مواقيت الصلاة ، الفجر04:21 -الشروق 05:42 -الظهر 11:58 -العصر03:26 -المغرب06:41 -العشاء 07:44

17رمضان: السبت 8 أبريل، الفجر04:19 -الشروق 05:41 -الظهر 11:58 -العصر 03:26 -المغرب 06:15 -العشاء07:45

موعد أذان المغرب باسوان

18 رمضان: الأحد 9 أبريل، الفجر 04:18 -الشروق 05:40 -الظهر 11:58 -العصر 03:26 -المغرب06:15 -العشاء 07:45

إمساكية رمضان 2023

19رمضان: الإثنين10 أبريل، الفجر04:17 -الشروق 05:39 - الظهر 11:57 -العصر03:25 -المغرب 06:15- العشاء 07:45

20 رمضان:الثلاثاء 11 أبريل، الفجر 04:16 -الشروق 05:38 -الظهر 11:57 -العصر03:25 - المغرب 06:16 -العشاء 07:46

21 رمضان :الأربعاء 12 أبريل، الفجر04:15 -الشروق 05:37 -الظهر 11:57-العصر03:25 -المغرب 06:16 -العشاء 07:48 م

إمساكية شهر رمضان

22 رمضان:الخميس 13 أبريل، الفجر04:14 -الشروق 05:36 -الظهر 11:57 -العصر03:25-المغرب06:17 -العشاء 07:47

23 رمضان: الجمعة 14 أبريل، الفجر04:13 -الشروق05:35 -الظهر 11:56 -العصر03:42 -المغرب06:17 -العشاء07:47

24 رمضان :السبت15 أبريل، الفجر04:12 -الشروق05:35 -الظهر11:56 -العصر03:42 -المغرب06:17 -العشاء 07:47

25 رمضان:الأحد 16 أبريل، الفجر04:11 -الشروق 05:34 -الظهر 11:56 -العصر03:24 -المغرب06:18 العشاء07:48

مواعيد الصلاة بأسوان

26 رمضان:الإثنين 17 أبريل، الفجر 04:10 -الشروق 05:33 -الظهر 11:56 -العصر03:24 -المغرب 06:18 -العشاء07:48

27 رمضان:الثلاثاء 18 أبريل، الفجر04:09 -الشروق05:32 -الظهر11:55-العصر03:23 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

مواقيت الصلاة بأسوان

28 رمضان: الاربعاء الموافق 19 أبريل، الفجر04:08 -الشروق 05:31 -الظهر 11:55 -العصر03:23 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

29 رمضان:الخميس الموافق 20 أبريل، الفجر04:06 -الشروق05:30 -الظهر 11:55 -العصر 03:23 -المغرب 06:20 -العشاء07:50

30 رمضان: الجمعة الموافق 21 أبريل، الفجر04:05 -الشروق05:29 -الظهر 11:55 - العصر03:22 -المغرب 06:20 -العشاء 07:50