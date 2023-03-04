ختام الدورة 27 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ختام مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت في دورته الـ27».

وقال الدكتور عبدالعزيز صعب، أستاذ النحت في كلية الفنون التطبيقية: «هذه أول تجربة لي في عمل تمثال من الجرانيت، العمل كان صعبا للغاية، إذ إن خامة الجرانيت صلبة جدا وتراثية».

المصريون القدماء استخدموا الجرانيت في تسجيل أعمالهم

وأضاف أستاذ في كلية الفنون التطبيقية بقسم النحت: «المصريون القدماء استخدموا هذه الخامة في تخليد وتسجيل أعمالهم والأنشطة الخاصة بهم، وبالتالي فإننا اليوم نحاول استعادة بعض هذا التراث العظيم، وحاولت عمل شيء له علاقة بالأرض المصرية والبيئة المصرية، حيث استعرتها واستفدت منها وذلك من التراث المصري القديم».

أشارك للمرة الأولى في سمبوزيوم أسوان الدولي

أما الدكتور علي سالم فنان تشكيلي، فقال: «أشارك للمرة الأولى في سمبوزيوم أسوان الدولي، وهذا الأمر يشرفني جدا، والسنوات المقبلة سنحقق المزيد من النجاح بإذن الله حتى تستمر العملية للأبد، أعمالي تعبر عن الحياة وما بعد الحياة ومفتاح الحياة ودائرة الحياة نفسها».