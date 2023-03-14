وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد تدريب التأهيل التربوي للمُعلمين

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثاني لتدريبات التأهيل التربوي للمُعلمين الجُدد تخصص مُعلم رياض أطفال «استراتيجيات التدريس»، بقاعة التدريب التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحقيبة التدريبية تستمر على مدار 4 أيام

وأكد «عبد الله»، أن الحقيبة التدريبية تستمر على مدار أربعة أيام، حيث تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المُعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمُتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، ويتناول اليوم الثاني استراتيجيات التدريس، بينما يتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، فى حين يضم اليوم الرابع والأخير استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المُعلم والمُتعلم.

إجراء تدريبات اللياقة الذهنية والبدنية

وأضاف «عبد الله»، أنه بعد انتهاء تدريبات التأهيل التربوى للمُعلمين الجُدد، سيتم إجراء تدريبات اللياقة الذهنية والبدنية، بالتنسيق مع جامعة كفر الشيخ والجهات المعنية، موصياً المُعلمين الجُدد بالبدء بكل حماس، وتسخير إمكانياتهم المعرفية والمهارية لخدمة العملية التعليمية، مقدماً الشكر لجميع المدربين والمتدربين.

وتحدث «عبد الله»، مع المُعلمين الجُدد، وحثهم على العمل الجاد في بداية حياتهم المهنية، والتأكيد على أن قدرة المُعلمين على التدريس بطريقة إبداعية، وإظهار مهاراتهم، والتأكيد على إظهار القيم الإيجابية مثل الصدق والموضوعية والتعاون والتأكيد على العمل الجماعي.

ندوة عن طريقة التعامل في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق

وتابع «عبد الله»، ندوة عن طريقة التعامل في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق، وكيفية عمل الإسعافات الأولية لكل الحالات المصاحبة من «الإغماء، والجروح، والكسور، والحروق، والاختناق، والأزمات القلبية»، بالتعاون مع أكاديمية سينا للعلوم الطبية والهلال الأحمر المصري.

كما تابع «عبد الله»، لليوم الثالث على التوالي، تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربى على مستوى الإدارة، لطلاب التعليم الفني بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بحضور اللجنة المُشكلة من كل من عبد الله هنداوى، موجه أول مكتبات، وهالة غازى، موجه أول اللغة العربية بإدارة غرب، وعفاف النجار، رئيس قسم الخدمات التربوية، وإيمان مسعد، منسق المسابقة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية

وتفقد «عبد الله»، مدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، متضمنة الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمكتبة، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل، مثنياً على أداء المُعلمين، وتفاعلهم مع الطلاب.

ووجّه «عبد الله»، الطلاب بممارسة الأنشطة المتعددة، كما كلّف المُعلمين باكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، وتفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تُنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.