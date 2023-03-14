جامعة طنطا تفوز بجائزة المركز الثاني للتميز الحكومي للعام الثاني

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقدم الخدمات الحكومية، حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثاني على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

تقديم 6 ملفات

صرح الدكتور محمود زكي أن جامعة طنطا تفتخر بفوزها للعام الثاني على التوالي بجائزة مصر للتميز الحكومي في فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، كما حصلت الجامعة ولأول مرة على جائزة التميز الحكومي الثانية فئة أفضل مدير عام عن مكتب رئيس الجامعة.

يأتي ذلك بعد أن تأهلت 6 ملفات للجامعة ضمن قائمة أفضل 10 متقدمين، منهم ملف أفضل مبادرة حكومية ابتكارية عن الإدارة بالأهداف التي نفذتها الجامعة خلال العامين الأخيرين، وكذلك ملف تمكين المرأة، وملف أفضل كلية بالجامعات المصرية عن كلية الصيدلة، وملف أفضل قيادة متميزة عن أمين عام الجامعة فضلا عن الجائزتين الفائزتين بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

ثقافة التميز الحكومي

وأضاف رئيس الجامعة، أن ثقافة التميز هي أساس رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وأصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة، وأشاد بأهمية جائزة التميز الحكومي لدورها في بناء ودعم قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتدعم ثقافة التنافسية والتميز وتعزز روح الإبداع على مستوى كافة المواطنين.

وأعرب عن سعادته بحصول الجامعة على جائزة المركز الثاني للمواقع الإلكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية، حيث تدعم الجائزة جهود الدولة في التحول الرقمي خاصةً القطاع الخدمي والتطور التقني.