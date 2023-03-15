«كتف في كتف».. مساعدات حقيقية للمستحقين وحصر الأولى بالرعاية

اعتمدت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها مبادرة كتف في كتف، على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق ونفس الأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة.

وفي سبيل ذلك جرى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين وتطوير البيانات بشكل يتواكب مع القاعدة الجديدة، التي بُنيت اعتمادا على معلومات توافرت في أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانا ومؤسسة كبيرة في مصر، إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذي للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

2022 عام المجتمع المدني

وكانت الدولة قد أعلنت أنّ 2022 سيكون عام المجتمع المدني، وتعكف تحقيقا لذلك على خلق ظروف مواتية لتعزيز دور المجتمع المدني، في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع المدني في معظم أنحاء العالم، خاصة أوروبا، حيث تلاحظ تراجع دور المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي.

ووجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2022، أنّ 57% من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية في الاتحاد الأوروبي، أكدت أنّ الوضع تدهور أو تدهور بشكل كبير، مقارنة بالسنوات السابقة.