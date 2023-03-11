«صناع الخير» تبدأ في توزيع الاحتياجات الغذائية للأسر ضمن مبادرة «كتف بكتف»

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنفيذ مبادرة التحالف «كتف بكتف» أكبر مبادرة من نوعها لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وبدأ فريق متطوعي صناع الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية، استعدادا لنقلها للمحافظات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وفق جدول زمني على مدار أيام الأسبوع.

مبادرة كتف في كتف

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة في إطار عضويتها في التحالف تشارك بفاعلية في تنفيذ كل مبادرته إيمانا منها بأهمية هذه المبادرات للشرائح المستهدفة، وتأكيدا على دور التحالف في تعظيم جهود المجتمع المدني فى دعم الشرائح الأولى بالرعاية.

وأوضح أن مبادرة كتف بكتف من التحالف تنطلق في توقيع غاية فى الأهمية، حيث تهدف إلى تامين الإحتياجات الغذائية للأسر الاولى بالرعاية مع قدوم الشهر الكريم.

وأشار إلى أن فريق صناع الخير للتنمية سينطلق فى توزيع كراتين المواد الغذئية بالتعاون مع عدد كبير من متطوعي المؤسسة وفق جدول زمنى يبدأ بالتوزيع في قرية حنون بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وأوضح أنه يجرى التوزيع يوم الاثنين المقبل، بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين محافظة الجيزة، ثم تتجه قوافل التوزيع جنوبا حيث قرية نجح الجسور مركز الطود يوم الثلاثاء القادم، ويليها التوزيع بقرية يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، يوم الأربعاء ليتم ختام الاسبوع بتوجه قافلة كبيرة من المساعدات الغذائية إلى محافظة سوهاج الخميس القادم.

قاعدة البيانات

وأوضح أن صناع الخير تقوم بالتوزيع وفق قاعدة بيانات واضحة تراعى الاحتياج الحقيقي للأسر المستحقة، وتضمن وصول المساعدات إلى الأسر فى منازلها، ويجرى التوزيع بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي للدولة.