نائب: «كتف في كتف» نموذج فريد لتكاتف المجتمع المدني وتوحيد جهوده

قال محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب «مستقبل وطن»، إن مبادرة «كتف في كتف»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في 16 محافظة بالأمس، تعد نموذجا فريدا لتكاتف منظمات المجتمع المدني وتوحيد جهودها واصطفافها في سبيل مد شبكات الحماية الاجتماعية، وتعظيم التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمة العالمية الراهنة والاستثنائية لتقوية الروابط الإنسانية.

وأشار «عريبي» إلى أن المبادرة تستهدف توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية لصالح استفادة أكثر من 20 مليون مواطن، بما يساهم في سد حاجات الفقراء ومحدودي الدخل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن «كتف في كتف» تعد المبادرة الأضخم في تاريخ مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتي يجتمع فيها كل منظمات المجتمع المدني في صورة تحالف وطني للعمل التنموي ليقدم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية، وتأتي نتاجا لإيمان القيادة السياسية بقدرات العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية وحرصه على تهيئة المناخ لتعزيز دوره في دعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، حتى تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر .

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأضاف «عريبي» في تصريح لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل نواة جادة للتكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يشكل أداة توحيد مهمة للعمل الأهلي لضمان الوصول لأبعد نقطة بالجمهورية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، بالتنسيق لا التنافس بين المؤسسات المتواجدة بالتحالف لتعبئة الجهود لضمان توسيع دائرة التمكين وزيادة فرص الدعم للأسر الفقيرة، خاصة أن عام 2022 كان مرحلة تحول في مسار المجتمع المدني بإعلانه عاما لهم، والذي حظي بدعم واهتمام بالغ من الرئيس السيسي، إيمانا بأهمية الشراكة بينه وبين الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .