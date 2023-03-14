إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - السويس»

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة مكيروباص بالإسماعيلية

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية بالقرب من قرية فنارة، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة شبه مستقرة عدا مصاب واحد تم احتجازه، فيما يجري الأطباء التحاليل والفحوصات اللازمة للمصابين والأشعات قبل خروجهم من المستشفى للاطمئنان على صحتهم.

إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك

وكان قد أصيب 10 أشخاص، أمس الاثنين، في حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص، على وصلة أبوسلطان قرب مركز ومدينة فايد، ونقلتهم سيارات إسعاف الإسماعيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين أصيبوا بكسور وجروح مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات، فيما تم رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الحالات وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لهم.