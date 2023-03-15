محافظة الوادي الجديد تحصد جوائز التميز الحكومي.. أفضل قرية ومدينة وموظفة

فازت محافظة الوادي الجديد، بجوائز التميز الحكومي التي تطلقها رئاسة مجلس الوزراء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حصدت المحافظة 3 جوائز في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، حيث حصلت قرية القصر بمركز الداخلة على المركز الأول كأفضل قرية على مستوى الجمهورية، كما حصلت مدينة موط بمركز الداخلة على المركز الثاني لأفضل مدينة على مستوى الجمهورية، كما حصلت المهندسة إيمان صابر مدير فرع الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، على جائزة أفضل موظفة على مستوى الجمهورية.

جوائز التميز الحكومي لمحافظة الوادي الجديد

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن» عن بالغ سعادته واعتزازه وفخره بفوز المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لأفضل قرية (القصر)، والمركز الثاني لأفضل مدينة (الداخلة)، وحصول المهندسة إيمان صابر مدير فرع الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، على جائزة أفضل موظفة على مستوى الجمهورية، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة وموجهاََ الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التميز بكل مراكز المحافظة.

التميز الحكومي هدفها تشجيع الخدمات الحكومية للتميز

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن جائزة التميز الحكومي هدفها تشجيع الجهات الخدمية الحكومية على التميز لتقديم تجربة تفوق توقعات المتعاملين وتسعى لزيادة مستوى رضا المواطن، حيث تقدمت المحافظة للمنافسة على أن مركزي الخارجة والفرافرة ينافسان ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية، فيما تنافس قريتا القصر بالداخلة وبغداد بباريس ضمن أفضل 5 قرى على مستوى الجمهورية، كما تنافس مدينة الداخلة ضمن أفضل 5 مدن على مستوى الجمهورية، وتعد هذه المشاركة للدورة الثالثة للمحافظة والتي تحصل فيها على جوائز التميز الحكومي.