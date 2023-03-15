حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار رعدية وتحذير من ظاهرة بعد ساعات

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة على بعض المناطق مع تأثير ظاهرتي «الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق فجراً، ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة»، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد تكون الغيوم الجزئية على مختلف الأنحاء فيما عدا محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهاراً معتدل الحرارة بارد ليلاً.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

انعدام فرص سقوط الأمطار

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ يسود طقس غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 30 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظات الوجه البحري سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة تصل إلى نسبة 40%، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

وتشهد أيضا محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تصل إلى 40%، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية الكثيفة ونشاط الرياح إذ سجلت سرعتها 32 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.