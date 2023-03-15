تغييرات مرورية لتحويل خط الصرف الصحي واستكمال مترو الزمالك

أعلنت الأجهزة الأمنية أنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ أعمال تحويل خطوط الصرف الصحي لاستكمال أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق الزمالك بالقاهرة.

مواجهة أي كثافات مرورية متوقعة

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستعيِّن الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك من أجل تنفيذ أعمال تحويل خطوط الصرف الصحي لاستكمال أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق الزمالك.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن هذه الأعمال تستلزم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.

تنفيذ هذه الأعمال سيكون ليلاً ونهاراً بدءا من يوم الأربعاء

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن تنفيذ هذه الأعمال سيكون ليلاً ونهاراً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023 ولمدة 15 يوماً.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.