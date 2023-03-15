محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة حول «جعفر العمدة»: شخصية استفزتني

كشف الفنان محمد رمضان كواليس مسلسله الجديد جعفر العمدة، مشيرًا إلى أن شخصية جعفر العمدة هي لشخص مصري ينتمي لحي السيدة زينب العريق ولديه انتماء وأصل ولم يخرج من جلباب أبيه أو المنطقة التي نشأ فيها ولديه صفات عظيمة ولديه أخطاء بشرية طبيعية لأن الكمال لله وحده.

رمضان: أحببت شخصية جعفر العمدة بشكل كبير

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن العظيم في شخصية جعفر العمدة أنه يتدارك أخطاءه مع المواقف التي يمر بها في حياته، ويستطيع الاعتراف بالخطأ وتداركه، مؤكدًا أنه أحب شخصية جعفر العمدة بشكل كبير.

يجب أن يصدق الجمهور أن محمد رمضان عمره في المسلسل 56 عاما

وأشار رمضان إلى أنه يجسد شخصية أكبر منه في السن بقرابة 20 عاما، معتبرًا أن هذا مثل تحديا كبيرا أمامه لأنه يجب أن يصدق الجمهور أن محمد رمضان عمره في المسلسل 56 عاما، معتبرًا أن هذه التفاصيل «استفزته» كممثل.

وتحدث رمضان عن تفاصيل شخصية جعفر العمدة، مؤكدًا أن هذا العمر يجعل حركته بشكل أبطأ كثيرًا عن حركة شاب في العشرينيات والثلاثينيات وأيضًا له طريقة معينة في حركاته، بالإضافة لعدد من التفاصيل التي تتسبب في المصداقية.