محمد رمضان: مسلسل العمدة سيتخطى «الأسطورة» و«البرنس».. وفخور باسمي

أكد الفنان محمد رمضان أن كل مسلسل يقدمه له تحدياته، متذكرًا تحدي مسلسل الأسطورة بعد مسلسل ابن حلال وكذلك البرنس ونسر الصعيد الذي نجح خلاله في تخطي دور البطل الشعبي لدور ضابط شرطة ينتمي لعائلة عريقة في الصعيد.

تحدٍ كبير في مسلسل العمدة

وأوضح رمضان، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن التحدي الأكبر في مسلسل جعفر العمدة أنه والمخرج محمد سامي خاضا تجربتين ناجحتين، مضيفًا «قولنا بسم الله والعمدة هيتخطى وأوعد الجمهور وهيتخطى الأسطورة ويتخطى البرنس».

فخور باسم محمد رمضان

وأشار رمضان إلى أنه لا يوجد لقب أقرب لقلبه، مشددًا على أن اللقب الأقرب هو اسمه محمد رمضان، معربًا عن اعتزازه بهذا الاسم وفخره به.

وتحدث رمضان عن تفاصيل مسلسل العمدة، مؤكدًا أنه يحتوي على دراما عظيمة، معتبرًا أنه مسلسل دسم ويحتوي على دراما كثيرة.