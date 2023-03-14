نائب رئيس «الوفد»: مبادرة «كتف في كتف» نقطة مضيئة في تاريخ العمل الأهلي

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي إطلاق مبادرة «كتف في كتف» باعتبارها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، خطوة مهمة تعكس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية صائبة عندما وجه بإنشاء التحالف بغرض توحيد وتعظيم الجهود على المستويين التنموي التطوعي.

مبادرة كتف بكتف

وقال «وهدان»، إنّ المبادرة تستهدف توزيع 4 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، حيث بدأت بالفعل بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم في ظل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ هذه المبادرة ستصبح نقطة مضيئة في تاريخ العمل الأهلى، تعبر عن حجم التكامل بين الجمعيات الأهلية من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا من خلال تأمين غذاء 4 ملايين أسرة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن المبادرة تعكس روح التضامن والتكاتف التي تجمع فئات المجتمع المصري، كما أنها تعزز روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.

ثقافة العمل التطوعي

وشدد «وهدان»، على أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع المصري، باعتبار المجتمع الاهلي أحد أذرع الدولة لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، حيث يقوم بدور فاعل مع الدولة في حماية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم اللازم لهم في أوقات الأزمة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.