سانت كاترين تحت الصفر والثلوج تغطي قمم الجبال.. والمحافظ: تعاملنا باحترافية

انخفضت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء بشكل ملحوظ فجر اليوم، بعد أن تعرضت المحافظة لموجة مع الطقس السيئ وهبت رياح قوية مصحوبة بأمطار رعدية شديدة أسفرت عن حدوث سيول قوية في مدن نويبع وطابا ودهب، وسانت كاترين.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد لـ«الوطن»، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة تعامل مع التقلبات الجوية باحترافية كبيرة، حيث اعتادت هذه الظروف الجوية، وجرى التعامل مع السيول وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة السيول.

جبل سانت كاترين 6 تحت الصفر

قال محافظ جنوب سيناء إن درجات الحرارة انخفضت ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء بشدة بسبب سوء أحوال الطقس، موضحا أن البرودة عادت مرة أخرى إلى مدينة سانت كاترين وسجلت قمة جبل سانت كاترين أقل درجة حرارة في مصر 6 تحت الصفر وتكونت ثلوج فوق قمة الجبل.

وأشار إلى أن جبل عباس سجل 4 درجات تحت الصفر، أما جبل موسي فقد سجل 3 تحت الصفر، مؤكدا أنه جرى إغلاق جبل موسى أمام حركة السياحة بسبب تساقط الثلوج، وسيجري إعادة فتحه حال تحسن أحوال الطقس.

انخفاض درجات الحرارة

انخفضت درجات الحرارة علي كل مدن محافظة جنوب سيناء وسجلت مدينة سانت كاترين 1 درجة مئوية وهي أقل المدن اما مدينة شرم الشيخ فقد سجلت 15 درجة فجر اليوم مسجلة انخفاض 6 درجات عن فجر أمس، مدن نويبع وطابا ودهب سجلوا درجة حرارة 14 درجة، مدينة طور سيناء سجلت 14 درجة، رأس سدر 13 درجة، ابورديس 12 درجة، ابوزنيمة 12 درجة.