تساقط الثلوج على سانت كاترين وغلق جبل موسى بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منذ قليل، قرارا بإغلاق جبل موسى أمام السياح بسبب الطقس السيئ الذي تسبب في سقوط أمطار غزيرة وسيول وثلوج.

وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة عمليات المحافظة تعمل منذ الصباح، وجرى الدفع بسيارات ومعدات شفط المياه.

وأشار المحافظ إلى أن الفرحة كبيرة بين أهالي مدينة سانت كاترين، حيث تساقطت ثلوج على المدينة وتراكمت طبقات خفيفة من الثلوج على قمم الجبال وداخل المدينة، وانخفضت درجة الحرارة إلى أقل من الصفر فوق جبل موسى، وسجلت مدينة سانت كاترين 6 درجات مئوية وارتفعت الرطوبة إلى 89%.

سيول طابا نويبع

وتعرضت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة سقطت على مدن الطور وسانت كاترين وطابا ونويبع ودهب، وجرى فتح كل الطرق بعد إغلاق لساعات، وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل فرق تدخل سريع لإزالة أي آثار السيول.

وأكد المحافظ أنه جرى الدفع بأكثر من 10 سيارات لشفط المياه من الطرقات والمدن.