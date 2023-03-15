«الصحة العالمية» تحذر من ظاهرة جديدة بالدول الأكثر فقرا: هجرة الطواقم الطبية

حذرت منظمة الصحة العالمية من ظاهرة هجرة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من الدول الأكثر فقرًا للدول الغنية لتعويض خسارة الأطقم الطبية بها نتيجة أزمة فيروس كورونا.

هناك 55 دولة بها بعض المنظومات الصحية الأكثر هشاشة على مستوى العالم

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أطقم التمريض والعاملين في القطاع الطبي يهاجرون من بعض دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا للحصول على فرصة عمل في دول الخليج وأوروبا بشكل متزايد مؤخرًا في ظل ما وصفته باحتدام المنافسة العالمية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مدير منظمة الصحة العالمية «تيدروس جيبريسوس» قوله إن العاملين في قطاع الرعاية الصحية هم قوام أي منظومة صحية، وأن هناك 55 دولة بها بعض المنظومات الصحية الأكثر هشاشة على مستوى العالم تعاني من نقص موظفي الرعاية الصحية، وتخسر كثير منها هذه الأطقم بسبب الهجرة لدول أخرى.

إضافة 8 دول لقائمة هجرة الأطباء والتمريض

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى قائمة جديدة صادرة عن المنظمة للدول الأكثر عرضة لخطر هجرة الأطقم الطبية حيث تمت إضافة 8 دول جديدة تغادرها الأطقم الطبية وهي دول رواندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر القمر وتيمور الشرقية ولاوس وتوفالو وفانواتو.