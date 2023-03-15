أستاذ طاقة: أمريكا أكثر دولة في العالم حققت أرباحا من الأزمة الأوكرانية

أكد الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أن دول الاتحاد الأوربي هي الخاسر الأكبر من الأزمة الروسية الأوكرانية، وعلى رأسهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مشيرًا إلى أن بريطانيا تكبدت بعض الخسائر وحققت بعض المكاسب نتيجة تصدير الغاز بقيمة 8.3 مليار يورو.

روسيا ثاني أكبر دولة في العالم حققت أرباح

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «من مصر»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الدول التي حققت مكاسب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت غاز مسال بـ 48 مليار يورو وبسعر يبلغ 7 أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وفي المركز الثاني روسيا والتي صدرت غاز بقيمة 47.6 مليار يورو عبر الأنابيب وغاز مسال بسعر 31.4 مليار يورو بسعر يبلغ 4 أضعاف ما كانت تصدره قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي وصدرت بـ 12 مليار دولار

وأشار إلى أننا في مصر كنا نستورد غاز بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا مؤكدًا أنه لولا تحقيق الاكتفاء الذاتي كنا تكلفنا 20 مليار دولار سنويًا لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتًا إلى أن مصر ليس لديها خطوط غاز ولكن تمتلك محطات إسالة لتصدير الغاز المسال في إدكو ودمياط، وصدرنا غاز بقيمة 12 مليار دولار وأصبحت مصر الثانية عربيًا والخامسة عالميًا في قائمة مصدري الغاز.