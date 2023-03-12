خبير اقتصادي: إفلاس البنوك لن يقتصر على الولايات المتحدة بل يصل إلى أوروبا

قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الاقتصاد الأمريكي يعيش أزمات كبيرة لم تحدث منذ أربعين عامًا، موضحا أن تأثير إفلاس بنك «سيليكون فالي» بدأ يظهر على المستوى العالمي ووصل لمجموعة دول كبريطانيا وسويسرا وفرنسا وألمانيا.

التأثير على الأمد البعيد

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع برنامج «المراقب»، مع الإعلامية رشا عماد، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في الوقت الراهن من الممكن أن يكون التأثير على الأمد البعيد، وأن الإفلاس لن يقتصر على الولايات المتحدة وممكن أن يصل إلى أوروبا والمعني أكثر بذلك بريطانيا، والمتوقع أن تشهد إشهار عدد من البنوك إفلاسها، خاصة أنها في معزل عن الاتحاد الأوروبي وتعيش مجموعة من الأزمات الاقتصادية.

وصاية على البنك

وتابع، أن «سيليكون فالي»، شهدت خلال 24 ساعة حدثين مهمين الأول تهافت مجموعة من المواطنين لاسترداد أموالهم ولم تشفع له عوامل الطقس السيئة، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو قرار البنك المركزي لخلق وصاية على البنك، ولها تأثير سلبي على البنك وأسهمه سوف يفقدها بشكل كبير جدًا.