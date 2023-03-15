«الأرصاد الجوية» تكشف استقرار حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة اليوم

أكدت الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة فى حالة الطقس اليوم بشمال الدلتا والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد، وانحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد في بيان، أنه من المتوقع أن يسود الاستقرار فى حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للدفء اليوم، شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية المستمرة حتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 15 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 21 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 12

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 22 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11