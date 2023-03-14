«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة إذ تشهد الأجواء أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، كما يسود طقس مائل للدفء على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها بشان حالة الطقس غدا، إلى توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

ويسود غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 14 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 21 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 12

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 22 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11