المحافظات تستعد لموجة الطقس السيئ.. طوارئ وسيارات لكسح المياه

قال إبراهيم فوزي مراسل «إكسترا نيوز» من الإسكندرية، إن المحافظة شهدت نشاطا ملحوظا في حركة الرياح مع سقوط الأمطار الشديدة، أدى لتراكم المياه في الشوارع، وتدخلت الجهات المسؤولة لرفع المياه المتراكمة.

بوغازي الإسكندرية والدخلية

وأضاف فوزي في إفادته، أن بوغازي الإسكندرية والدخلية ما زالا مفتوحين ومناسبين لحركة الملاحة البحرية ودخول وخروج السفن، ودفعت شركة الصرف الصحي بـ124 سيارة شفط، و22 بدال لرفع المياه من الشوارع، و2 سيارة أعاصير.

ومن جنوب سيناء، قالت رانيا كمال مراسلة «إكسترا نيوز»، إن المحافظة شهدت اضطرابا في الطقس لمدة ساعات، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار متوسطة، وتم كسح تراكمات المياه وفتح كل الطرق، وأغلق ميناءي شرم الشيخ ونويبع لمدة ساعات قبل فتحهما مجددا.

مدينتي الحمام والعلمين

وأوضحت ياسمين شعيب مراسلة «إكسترا نيوز» من مطروح، أن مدينتي الحمام والعلمين شهدا سقوطا للأمطار من صباح اليوم، ودفعت المحافظة بسيارات الشفط وكسح المياه لفتح الطرق، ورفعت حالة الطوارئ بسيارات شفط وسيارات حماية مدنية وغرفة عمليات لإسعاف مطروح.

ونقلت من الإسماعيلية أسماء خليل مراسلة «إكسترا نيوز» حالة الطقس اليوم، موضحة أن المحافظة شهدت سقوطا غزيرا للأمطار وثلوج صغيرة مع نشاط ملحوظ للرياح، ودفعت المحافظة بسيارات الشفط لكسح تراكم المياه.