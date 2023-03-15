«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. أمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن درجات الحرارة، وحالة الطقس اليوم، إذ يكون مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وتسيطر البرودة ليلاً على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

أضافت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، تشهد شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتهب الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 15 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 21 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 12

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 22 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11