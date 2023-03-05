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وظائف جديدة في وزارة الثقافة.. اعرف المستندات المطلوبة وموعد التقديم

كتب:

إلهام زيدان
04:24 ص | الأحد 05 مارس 2023
وزارة الثقافة المصرية

وزارة الثقافة المصرية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن توفر فرص وظائف قيادية جديدة في وزارة الثقافة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأوضحت تفاصيل الوظائف المطلوبة للهيئة والتي تشمل 4 وظائف كالتالي:

وظائف جديدة في وزارة الثقافة 

تشمل الوظائف المتاحة في وزارة الثقافة

  1. مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية
  2. مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات
  3. مدير عام الإدارة العامة الديكور
  4. مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الثقافية والأنشطة

المستندات المطلوبة

1) بيان حالة وظيفية معتمدة.

2) مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها.

3) بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال.

4) شهادات الحاسب الآلي واللغات.

5) يتم عمل أصل وعدد 6 نسخ.

6) عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

7) يتم عمل نسخة من الملف الأصل على ( CD ) مرفق

موعد التقدم لوظائف وزارة الثقافة

في الفترة من 2023/03/01

نهاية الإعلان: 2023/03/30

ويتم التقديم من خلال مقر الهيئة الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة العمليات الموارد البشرية.

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.