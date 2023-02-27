إقبال جماهيري على أجنحة وزارة الثقافة المشاركة في معرض «ديارنا»

شهدت مشاركات وزارة الثقافة إقبالا جماهيريا كبيرا على المنتجات اليدوية التراثية التي تشارك بها الوزارة، بمعرض «ديارنا»، للحرف اليدوية والتراثية، والمقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، والذي يحتفل هذا العام بالثقافة والفنون لواحة «سيوة» كضيف الشرف.

قطاع الفنون التشكيلية يضم 150 منتجا

وتشارك الوزارة في هذه الدورة، من خلال جناح قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي يضم منتجات مركز الحرف اليدوية بالفسطاط من خزف وصدف وخيامية ونحاس، إلى جانب جناح قطاع الفنون التشكيلية والذي يضم 150 منتجا من منتجات مركزي الإدارة العامة للحرف والبحوث التراثية، والتي تتمثل في منتجات «جلد، أزياء تراثية، أعمال قشرة الخشب، الخيامية، الديكوباج»، وغيرها من الحرف اليدوية والتراثية.

كما تنظم الوزارة برنامجا فنيا حافلا لرواد المعرض، من خلال عدد من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والتراثية طوال أيام المعرض، والتي بدأت بعروض فرقتي «رضا والقومية للفنون الشعبية»، التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب فرقتي «أسوان ومطروح للفنون الشعبية»، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

معرض ديارنا للحرف

يذكر أن معرض ديارنا للحرف يقام خلال الفترة من 23 فبراير ويستمر حتى 11 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 عارض، يمثلون 20 محافظة، والجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، كما يقام على هامشه عدد من الورش لتعليم الحرف اليدوية، من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات الترفيهية.