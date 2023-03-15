زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4.1 درجة لليوم الثالث على التوالي

ضرب زلزال بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، اليوم الأربعاء وفقا لما أفاد بمركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط.

وقع مركز الزلزال على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية التي يقطنها 202 ألف شخص، وحدث الزلزال على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

هزات أرضية عديدة تضرب تركيا

يشار إلى أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتوالى الهزات الأرضية في مدن تركية، عقب زلزال شرق المتوسط المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي

وضرب زلزال أمس ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا أمس بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر وهو نفس مركز زلزال 6 فبراير المدمر، ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات.

وأول أمس ضربت عدة هزات ارتدادية مناطق في تركيا، وتعرضت مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية لعدة هزات أرضية، وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر، وفقا لما أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وتعرضت منطقة حصة بولاية هاتاي لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وعلى عمق 11.52 كلم تحت سطح الأرض.

زلزال 6 فبراير المدمر

وتعرضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات على عمق 8 كلم، والهزة الثانية بقوة 4.5 درجات على عمق 10 كلم. يشار إلى أن زلزال 6 فبراير المدمر أسفر عن اكثر من 53 ألف قتيل في تركيا وسوريا.