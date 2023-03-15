رئيس جامعة المنصورة: احتفالية يوم الشعوب تؤكد احتضان مصر للثقافات المختلفة

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إنّ جامعة المنصورة لديها أكثر من 12 ألف طالب وافد في الليسانس والدراسات العليا، ويمثلون 42 دولة عربية وأفريقية وأجنبية، مشيرا إلى أن الجامعة تحتفل غدًا بيوم الشعوب الذي يمثله ما يقرب من 25 سفارة بشكل رسمي.

الدولة المصرية دائما حاضنة للثقافات

وأوضح «خاطر» في مداخلة هاتفية لقناة «اكسترا نيوز»، أن الهدف من الاحتفال بيوم الشعوب هو التعبير عن حب مصر وانتمائها للدول الشقيقة، وأن الدولة المصرية دائما حاضنة للثقافات وتتقبل جميع الطلاب من مختلف الثقافات والدول، لافتا إلى أن التعليم يعد من القوى الناعمة للدولة المصرية خارج حدودها.

التنمية المستدامة

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن يوم الشعوب سيقام بحضور قيادات الجامعة وممثلي الجاليات العربية، موضحا أن التنمية المستدامة تتضمن بناء العقل والإنسان ويتم ذلك داخل الجامعات بطريقة علمية وتنموية تساعد على بناء الشباب من خلال برنامج ثقافي متكامل على مدار العام الدراسي، كما تتضمن برامج الجامعة الجانب الترفيهي الذي يساعد على تعزيز الثقافات في نفوس وعقول الشباب.