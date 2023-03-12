اعتماد 7 تقارير مهمة من مجلس جامعة المنصورة الجديدة

اعتمد مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، اليوم، جداول امتحانات منتصف الفصل الثاني ربيع 2023 لكليات الجامعة، والتجهيز لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ربيع 2023، مع متابعة استكمال الملفات الإلكترونية والورقية الخاصة بالجودة للعام الدراسي الماضي، ومتابعة تفعيل جميع المقررات للفصل الدراسي الثاني للمستوى الأول والثاني، على منصة التعلم الخاصة بالجامعة.

أداء كل كلية عن منصة مصادر التعلم «ماجروهيل»

وعرض الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، بعض التقارير عن اداء كل كلية عن منصة مصادر التعلم «ماجروهيل» وربطها مع منصة الجامعة والمصادر المتوفرة لديها ومناقشة حالة عدم توفر بعض المصادر ما هو المصدر البديل المستخدم.

قرارات مجلس جامعة المنصورة الجديدة

وبحسب بيان جامعة المنصورة الجديدة فقد عرض رئيس الجامعة

- أقر مجلس الجامعة بعض المنح الدراسية في بعض البرامج والكليات للعام الجامعي 2023 – 2024.

- تقرير متابعة عمل أعضاء هيئة التدريس في كل المقررات من إنشاء مجموعات على مايكروسوفت تيمز لجميع المقررات والتواصل مع الطلاب من خلاله

- تقرير الكليات عن الإرشاد الأكاديمي بكل كلية، تقرير انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023 وانتظام العمل بكليات الجامعة سواء المحاضرات النظرية أو المحاضرات والدروس العملية أو محاضرات متطلبات الجامعة التي تتم أونلاين

- تحديث صلاحيات بنوك الأسئلة الإلكترونية

- تقرير فحص تظلمات نتائج الفصل الدراسي الأول وما به من ملاحظات ضوابط التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقاليه، وما تم في تجهيز المكتبة الورقية والكتب التي تم شراؤها لكليات الجامعة المختلفة

- عرض أولويات العام القادم 2023-2024 من تجهيزات المعامل بشكل دقيق جدا وآلية التعامل مع إنذارات الغياب للطلاب والإنذارات الأكاديمية لمستوى المعدل التراكمي

- تحديث بنوك أسئلة اختبارات القبول ضمن استعدادات الجامعات الاهلية الدولية لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب في العام القادة 2023-2024 ضوابط تنفيذ التدريب الميداني والتدريب الصيفي وفقا للائحة الكلية، والاستعدادات لاستقبال الدفعة الجديدة للعام الدراسي القادم وتسكين الأعداد الجديدة على الأماكن المتاحة بالجامعة حاليا.