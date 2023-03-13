تعرف على آخر موعد للتقدم لشغل وظائف جامعة المنصورة الجديدة 2023

تتيح الجامعات الأهلية، فرص عمل في تخصصات مختلفة، ومؤخرا، جرى الكشف عن وظائف جامعة المنصورة الجديدة 2023، للعام الدراسي 2023-2024 بطريق التعاقد السنوي مع ذوي الكفاءة والخبرة المتطلبة لشغل تلك الوظائف، سواء بنظام الندب الكلي أو الجزئي من شاغلي الوظائف في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للضوابط والشروط والمعايير، في الفترة من 6 مارس وحتى 13 من الشهر ذاته.

وظائف جامعة المنصورة الجديدة 2023

وأوضحت الجامعة في إطار إعلان عن وظائف جامعة المنصورة الجديدة 2023، أنّه يمكن للراغبين في شغل الوظائف، التقدم عبر رابط الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، كاشفة عن الشروط العامة للتقدم للوظائف الأكاديمية أو الإدارية.

الشروط العامة للتقدم للوظائف الأكاديمية لوظائف جامعة المنصورة الجديدة 2023

- يلزم للتقدم لشغل الوظائف الأكاديمية المعلن عنها، أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، والقرار الجمهوري رقم 437 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة المنصورة الجديدة واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة.

ويشترط في المتقدم، بشكل عام، ما يلي:

- أن يكون المتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا في مادة تؤهله لشغل الوظيفة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- استيفاء معايير التقييم الخاصة بالوظيفة المعلن عنها والواردة بنموذج التقدم الالكتروني مع وجوب إرفاق المستندات المطلوبة المثبتة لها إلكترونيا على النموذج

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

- الإجادة التامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.

الشروط العامة للوظائف الادارية

- أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ مناسب للوظيفة المطلوبة مع توافر 5 سنوات من الخبرة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- أن يتوفر في المتقدم شروط اللياقة الصحية المتطلبة في الوظيفة المعلن عنها.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف لديها.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون المتقدم مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.