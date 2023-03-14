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«الأوقاف» تطلق برنامج «اكتشاف» في رمضان: لاكتشاف مواهب قراءة القرآن

كتب:

كريم عثمان
04:12 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
الأوقاف تطلق برنامج «اكتشاف» في رمضان

الأوقاف تطلق برنامج «اكتشاف» في رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج «اكتشاف» في شهر رمضان 2023، مع نخبة من الأساتذة والمحكمين، لاكتشاف المواهب الجميلة وأصحاب الأصوات الدينية الرخيمة، التي تستحق الدعم.

برنامج «اكتشاف»

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإعلان التشويقي للبرنامج الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلق «جمعة» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «لقاء النوابغ.. انتظرونا في رمضان».

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