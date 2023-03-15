«التموين»: الخصومات بمعرض أهلا رمضان تصل لـ50%.. وتجار يبيعون بسعر التكلفة

أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بإقامة معارض أهلا رمضان، مشيرًا إلى أنهم بدأوا من يناير 2023 وافتتحوا 552 معرضا على مستوى الجمهورية.

بعض المنتجين تعهدوا ببيع منتجاتهم بسعر التكلفة بدون أي هامش ربح

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح المعرض الرئيسي لأهلا رمضان بنسب خصومات تصل لـ50%، لافتًا إلى أن بعض المنتجين تعهدوا بيع منتجاتهم بسعر التكلفة بدون أي هامش ربح.

وأشار إلى أن المعرض يقام على مساحة 8000 متر مربع وبه أكثر من 400 عارض ومشارك وأكثر من 180 جناحا، منها أجنحة أمان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجناح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد كمال أن المعرض ممتد حتى 21 مارس، لافتًا إلى أن باقي المعارض الموجودة على مستوى الجمهورية موجودة حتى نهاية شهر مارس وتصل فيها التخفيضات لأكثر من 30%.

السلاسل التجارية بها ركن أهلا رمضان

ولفت إلى أن السلاسل التجارية بها ركن أهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية وعددها 1300 مجمع وتحتوي على نفس نسب الخصومات، بالإضافة لسيارات شباب الخريجين.