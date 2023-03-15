أستاذ طرق يكشف مزايا تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

الأتوبيس الترددي هو أحد أهم وسائل النقل الجماعي، التي تسعى وزارة النقل لتوفيرها لما لها من مزايا مختلفة، حددها الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، في حديثه لـ«الوطن»، موضحاً أنه سيتم تنظيم الحركة على الطريق الدائري بإلغاء سير «الميكروباص»، تماماً وتجميعها في مواقف محددة من خلال ربطها بمحطات الأتوبيس الترددي والذي يشمل لوحات إلكترونية تبث تفاصيل الرحلة.

أهمية تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

وعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، على خدمة الأتوبيس الترددي، قائلاً: «وسيلة نقل حضارية تسع الرحلة الواحدة حوالي 200 راكب وصديق للبيئة»، موضحاً أنه يعمل بالكهرباء وينهي العشوائية على الطريق الدائري تماماً، فضلاً عن دوره المهم في حل أزمة الكثافات المرورية وتخفيف الحركة على شبكة الطرق من خلال رحلات محددة بأزمنة ثابتة ستكون معروفة لدى الركاب.

محطات ربط الأتوبيس الترددي

الأتوبيس الترددي سيكون لسه مسار خاص به، وسيتم ربطه بمطار القاهرة ومحطة عدلي منصور ويصل حتى المتحف المصري الكبير، ويأتي في إطار سعي الدولة المصرية للدخول في مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها قطاع النقل وهي تنفيذ منظومة النقل الذكي، وهي منظومة إلكترونية يتم تطبيقها على المحاور والطرق السريعة بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية وتقليل الحوادث.

أماكن محطات الأتوبيس الترددي

وتشمل أماكن محطات الأتوبيس الترددي كل التقاطعات مع الطرق الرئيسية، بجانب الطرق المهمة في الكتل السكنية مثل العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة والبساتين، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين من مكان لأخر.