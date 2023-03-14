أماكن محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.. اعرف معايير الاختيار

حدد المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، أماكن محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي جرى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى له، وبدأت الأخرى حاليا، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.

معايير تحديد أماكن محطات الأتوبيس الترددي

تحديد أماكن محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، جرى وفق مجموعة من المعايير، كشفها المهندس ممدوح سليمان لـ«الوطن»، أولها هي معاينة أماكن تجمعات الميكروباصات، وعلى أساسها جرى تحديد أماكن الأتوبيس الترددي لتسهيل حركة المواطنين، ثم تحديد الطرق الرئيسية وعمل محطات عليها، وأخيرا ربط الأتوبيس الترددي بمترو الأنفاق، سواء الخط الأول أو الثاني عند محطات المرج والمنيب، فضلا عن الخط الرابع عند إمبابة من خلال محطات تبادلية.

وتشمل أماكن محطات الأتوبيس الترددي كل التقاطعات مع الطرق الرئيسية، مثل طريق «السويس - الإسماعيلية، والإسكندرية الزراعي، والإسكندرية الصحراوي»، فضلا عن طريق الفيوم، بجانب الطرق المهمة في الكتل السكنية مثل العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة والبساتين والمرج والخانكة وحي السلام.

أماكن محطات الأتوبيس الترددي

- محطة أكاديمية الشرطة.

- محطة طريق السويس.

- محطة المشير طنطاوي.

- محطة كايرو فستيفال سيتي.

- محطة عدلي منصور.

- محطة التروللي.

- محطة مؤسسة الزكاة

- محطة موقف العاشر من رمضان.

- محطة غرب الرشاح.

- محطة مصرف بلبيس.

- محطة رشاح الخصوص.

- محطة مسطرد.

- محطة عزبة الجزيرة.

- محطة المرج.

- محطة متولي الشعراوي.

- محطة العصار.

- محطة بسوس.

- محطة بسوس القناطر.

- محطة الوراق.

- محطة منطي.

- محطة إسكندرية الزراعي.

- محطة تحيا مصر.

- محطة أحمد عرابي.

- محطة أرض اللواء.

- محطة مترو إمبابة.

- محطة محور 26 يوليو.

- محطة صفط اللبن.

- محطة منشية البكاري.

- محطة النور.

- محطة المعتمدية.

- محطة زنين.

- محطة مسجد المدينة.

- محطة فيصل.

- محطة مصر للطيران.

- محطة الطالبية.

- محطة المنيب.

- محطة البحر الأعظم.

- محطة الهرم.

- محطة ترسة.

- محطة الزهراء.

- محطة العزبة.

- محطة البروان.

- محطة محور الشهيد.

- محطة الأوتوستراد.

- محطة الهضبة الوسطى.

- محطة محور الحضارة.

- محطة الجزائر.

- محطة سيتي سنتر المعادي.

- محطة الصيد.

هدف الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

وفق تقرير صادر عن وزارة النقل، يمثل الأتوبيس الترددي نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، لأنه وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة، ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، وتبلغ محطاته 49 مطة.