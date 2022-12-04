مدير «تطوير الدائري»: لا صحة لتركيب سلالم كهربائية للوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي

كشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، عن حقيقة تركيب سلالم كهربائية أسفل الطريق الدائري عقب إنتهاء تطويره، لتسهيل وصول الركاب إلى محطات الأتوبيس الترددي السريع، قائلا: «غير صحيح تركيب سلالم كهربائية أسفل الطريق الدائري للوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي، ولكن سيتم تركيب أسانسيرات لمساعدة كبار السن إلى الوصول إلى المحطات».

وأوضح أنه جارٍ ترسيم وتنفيذ جميع محطات الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري.

الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص

وأكد سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تسيير الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بديلا للميكروباص، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق، للانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الطريق الدائري، موضحًا أن تطوير الدائري سيعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري، وسيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تشغيل الأتوبيس الترددي السريع منتصف 2023

وقال سليمان، إنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري منتصف 2023، لافتا إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي سيتم على مرحلتين، وأن جميع محطاته ستصل إلى 49 محطة بطول الطريق الدائري، موضحا على عدم وجود أى مواقف عشوائية على الطريق الدائري، ويتم حاليا عمل مواقف أسفل الدائري، لسيارات الميكروباص تكون مرتبطة بمحطات الأتوبيس الترددي.

دعم الطريق الدائري بمنظومة النقل الذكي

وأضاف سليمان، أنه تم دعم الطريق الدائري بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة، تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الدائري، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح العاملين والفنيين والمهندسين، منوها بأنه سيتم منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري بداية شهر مايو المقبل.