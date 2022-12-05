مدير «تطوير الدائري»: مصاعد لتسهيل وصول كبار السن إلى محطات الأتوبيس الترددي

كشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، عن تركيب مصاعد أسفل الطريق الدائري، لمساعدة الركاب وكبار السن على الوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي السريع.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه «جار ترسيم 49 محطة للأتوبيس الترددي بطول الطريق الدائري، وستنفذ على مرحلتين»، موضحا أن «المرحلة الأولى من المشروع انتهت تماما».

الأتوبيس الترددي السريع وسيلة مواصلات عصرية

وقال سليمان إن الأتوبيس الترددي السريع وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وصديقة للبيئة، كما تعمل على توفير الوقود، ، وسيبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، منتصف العام المقبل، لتقديم خدمات مميزة لجمهور للركاب، لافتا إلى أن سير سيارات الميكروباص على الطريق الدائري سيمنع تماما في مطلع مايو المقبل.

تطوير الطريق الدائري يخفف الضغط المروري بالقاهرة الكبري

وأضاف أن محطات الأتوبيس الترددي السريع ستكون موجودة في حارات منعزلة أعلى الطريق الدائري، مشيرا إلى أن أعمال تطوير وتوسعة الدائري ستعمل على تخفيف الضغط المروري في القاهرة الكبري.

وأوضح أن العمل جار بشكل دوري لتعقيم وتطهير جميع مناطق مشروع الطريق الدائري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين، من خطر العدوى.