مصرع شخصين في تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز أخميم محافظة سوهاج، بدفن شخصين وذلك إثر اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة على الطريق، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق بناحية قرية أبار الوقف دائرة مركز أخميم، ووجود متوفين، تم نقلهما إلى المستشفى تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

اختلال عجلة القيادة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة «حمادة ا ب ع» 21 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية اختل مقود الدراجة بيده، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد الدراجة النارية وشقيقه «إ ا ب ع» 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية كان برفقته تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال خال المتوفين المدعو «السيد ب ا ح» 39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

تم تحرير المحضر اللازم، بالواقعة وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.