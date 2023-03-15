شباب سوهاج يدشنون مبادرة لخدمة الصائمين في رمضان: «الشهر كله معاهم»

يأتي شهر رمضان ويأتي معه كل ما هو جميل، حيث يزداد فيه الخير، وتعم فيه الفرحة والسعادة، وتنتشر فيه حالة من حب العمل ومساعدة كل محتاج، وعلى سبيل المثال لا الحصر دشن مجموعة من الشباب مبادرة لتنظيف المساجد وتأهيلها وإعداد الساحات لأداء جميع الصلوات فيها.

شباب في العقد الثاني والثالث من العمر حملوا على عاتقهم حب الخير والعمل بأيديهم في إعمار بيوت الله في شهر القرآن، وقال أحمد المنشاوي، 30 عامًا، يقيم بناحية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، إننا نقوم نحن ومجموعة من الشباب بتدشين مبادرة «رفقاء تنظيم المساجد» التي تهدف إلى تنظيف وتأهيل وتزيين تلك المساجد.

إصلاح أي أعطال في دورات المياه

وأضاف «المنشاوي» في تصريحات لـ«الوطن» أننا ننظم المساجد ونؤهلها ونعمل على زيادة تنظيفها بالتعاون مع مديرية الأوقاف، حيث نغسل أماكن الوضوء والحوائط ونصلح أي أعطال في دورات المياه، ونمر على لمبات الإضاءة والمراوح والتكييفات، ومبردات المياه.

توزيع وجبات على الصائمين داخل المساجد

ويضيف «مختار محمد»، طالب، أن المبادرة خلال شهر رمضان تشارك في تجهيز ساحات الصلاة في كبرى المساجد بالمحافظة، كما نقوم أيضا مع بداية الشهر الكريم بإعداد وجبات الطعام وتجهيزها ثم توزيعها على الصائمين داخل المساجد، وعلى المارة في الشوارع والطرق السريعة والصحراوية.

ويشير علي أبو العزم، موظف، وأحد أعضاء المبادرة، إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم منذ أول يوم حتى الانتهاء من صلاة العيد ونحن في المساجد والساحات، حيث نقوم قبل صلاة العيد بتجهيز أكثر من ساحة لأداء صلاة العيد، وعمل مسابقات وتوزيع هدايا.