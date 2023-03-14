السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لإدانته بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

السجن المشدد 3 سنوات

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «ع،م»، 42 عاما، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لجوهر مخدر الحشيش، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

المؤبد لثلاثة أشقاء قتلوا شخصا

وقضت محكمة جنايات سوهاج على 3 أشقاء بالسجن المؤبد لقتلهم شخصا والشروع في قتل آخر لخلافات مالية بينهم بدائرة مركز طهطا، حيث استدرج الأشقاء المجني عليهما وطعنوهما بالأسلحة البيضاء، فلقي أحدهما مصرعه بينما أُسعف الآخر، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيلت لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم على الأشقاء الثلاثة بالسجن المؤبد.