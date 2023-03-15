تدريبات مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية على عبور الأنهار

تجري القوتان البريتان الكورية الجنوبية والأمريكية، تدريبات عسكرية مشتركة على عبور الأنهار، كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة «درع الحرية»، التي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى 23 مارس الجاري.

وذكرت القوات البرية الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم- أنّ اللواء الهندسي الثالث التابع لها، يجري مع كتيبة المهندسين التابعة لفرقة المشاة الثانية فرقة الاستدامة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبات مشتركة على عبور الأنهار، منذ يوم 6 مارس الجاري، حتى بعد غد الجمعة، في ساحة تدريب في مدينة يونتشيون الحدودية على بعد 62 كيلومترا شمال سول.

وأوضحت القوات البرية أنّ التدريبات تركز على التحقق من التشغيل البيني بين الأصول العابرة للجسر للحلفاء، حيث ينضم نحو 400 جندي من الجيشين إلى التدريبات، مع حشد نحو 50 قطعة من المعدات مثل الجسور العائمة المؤقتة والطائرتين المروحيتين الهجوميتين من طراز أباتشي.