مقتل شخصين وانهيار سد جراء عاصفة جديدة في أمريكا

لقي شخصان اثنان مصرعهما، على إثر عاصفة جديدة ضربت «ولاية كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن انهيار سد.

وأمس الأول الجمعة، وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في «ولاية كاليفورنيا»، لتسهيل تلقي المساعدات الفدرالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت السلطات المحلية، إن العاصفة التي ضربت «ولاية كاليفورنيا» تسببت في فيضانات أدت إلى انهيار سد على «نهر باجارو»، ما أدى إلى غرق بلدة «باجارو» بأكملها، فيما أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم.

وأصدرت السلطات، العديد من أوامر بالإخلاء، خاصة في شمال «ولاية كاليفورنيا»، الذي تضررأيضا جراء العاصفة.

Cal Guard Soldiers have supported first responders in 56 rescues near the Pajaro river in Monterey County. @CAgovernor @Cal_OES #montereycounty #alwaysreadyalwaysthere pic.twitter.com/VKsKbzsXJ0