مقتل شخصين وانهيار سد جراء عاصفة جديدة في أمريكا

لقي شخصان اثنان مصرعهما، على إثر عاصفة جديدة ضربت «ولاية كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن انهيار سد.

إجبار الآلاف على إخلاء منازلهم

وأمس الأول الجمعة، وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في «ولاية كاليفورنيا»، لتسهيل تلقي المساعدات الفدرالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت السلطات المحلية، إن العاصفة التي ضربت «ولاية كاليفورنيا» تسببت في فيضانات أدت إلى انهيار سد على «نهر باجارو»، ما أدى إلى غرق بلدة «باجارو» بأكملها، فيما أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم.

تضرر شمال «ولاية كاليفورنيا» جراء العاصفة

وأصدرت السلطات، العديد من أوامر بالإخلاء، خاصة في شمال «ولاية كاليفورنيا»، الذي تضررأيضا جراء العاصفة.

Cal Guard Soldiers have supported first responders in 56 rescues near the Pajaro river in Monterey County. @CAgovernor @Cal_OES #montereycounty #alwaysreadyalwaysthere pic.twitter.com/VKsKbzsXJ0 — The California National Guard (@CalGuard) March 11, 2023

ونشر حساب الحرس الوطني بـ«ولاية كاليفورنيا»، عبر «تويتر»، صورا لعمليات إنقاذ لمواطنين محاصرين داخل سياراتهم، جراء الفيضانات المهولة.

من جانبها، أشارت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر»، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 37 ألف منزل، معظمها في «مقاطعة مونتيري» حتى بعد ظهر أمس السبت.

وفي وقت سابق، ناقش بايدن مع حاكم «ولاية كاليفورنيا» جافين نيوسوم، دعم الحكومة للإغاثة من العاصفة الثلجية والفيضانات والانهيارات الأرضية.