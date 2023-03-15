أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الأسواق.. الساسو بـ14 جنيها

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، وما وصلت إليه الأنواع المختلفة من الكتكوت الذي يريد شرائه من يرغبون في تربية الدواجن وتسمينها، للتجارة بها وبيعها بعد دورة التربية الخاصة بها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الكتاكيت اليوم، وفق بيان الشعبة؛ إذ بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض 19.30 جنيه، ومتوسط سعر الكتكوت الساسو 14 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا، وجاءت الأسعار كما يلي:

- متوسط سعر الكتكوت الأبيض وصل إلى نحو 19.30 جنيه.

- متوسط سعر الكتكوت الساسو بلغ نحو 14 جنيها.

- متوسط سعر الكتكوت البلدي يصل إلى 7.5 جنيه.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء

- تراوح سعر الفراخ الساسو بين 110 و114 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 121 جنيهًا.

- تراوح سعر الفراخ البلدي بين 96 و98 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 108 لـ110 جنيهات.

- تراوح سعر الفراخ الأمهات بين 65 و72 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر بين 79 - 77 جنيهًا.