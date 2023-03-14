تراجع أسعار الكتاكيت في الأسواق والمزارع اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، بعد انخفاض أسعار الفراخ بنحو 11 جنيها للكيلو، حيث بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض 19.30 جنيه، ومتوسط سعر الكتكوت الساسو 14 جنيها، وبلغ متوسط سعر الكتكوت البلدي 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

انخفاضات طفيفه شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم، حيث جاءت أسعارها وفقا لنوعها في الأسواق، كما يلي:

- متوسط سعر الكتكوت الأبيض 19.30 جنيه.

- متوسط سعر الكتكوت الساسو 14 جنيها.

- متوسط سعر الكتكوت البلدي إلى 7.5 جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء

- تراوح سعر الفراخ الساسو بين 110 و114 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 121 جنيهًا.

- تراوح سعر الفراخ البلدي بين 96 و98 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 108 لـ110 جنيهات.

- تراوح سعر الفراخ الأمهات بين 65 و72 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر بين 79 - 77 جنيهًا.

سعر طبق البيض اليوم

- يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 98 و100 جنيه للطبق، ويصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات.

- يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 94 و97 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

- يتراوح سعر البيض البلدي بين 104 و107 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 118 جنيهًا.