الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023.. نسخة شبيهة لامتحانات يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023، عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 المقرر أن يبدأ يوم 12 يونيو المقبل وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 (النماذج الاسترشادية) متاحا للتدريب الطلاب علي أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحلها، لإزالة الراهبة لدى الطلاب، مشيرا إلى أنّ الاختبارات التجريبية ستكون نسخة من امتحانات الثانوية العامة في يونيو 2023 من حيث عدد الأسئلة والطريقة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط لتحميل الاختبارات التجريبية للصف الثالث الثانوي 2023 من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما يلي.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 اللغة العربية.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 اللغة الانجليزية.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 اللغة الفرنسية.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 اللغة الألمانية.

الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 تفاضل وتكامل.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 جبر وهندسة فراغية.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الفلسفة.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 علم النفس والاجتماع.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الديناميكا.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الاستاتيكا.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الأحياء.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الفيزياء.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الكيمياء.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 الجيولوجيا.

- رابط الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 التاريخ.