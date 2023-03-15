سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. «الأبيض» بـ99 جنيهًا

سجلت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تراجعا لبعض الأصناف لليوم الثاني على التوالي واستقرار أصناف أخرى، وذلك وفقًا حالات البيع والشراء داخل الأسواق المنتشرة بربوع محافظات مصر، اليوم الأربعاء.

تراجع سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم قد شهد تراجعا يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض، بـ99 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأحمر، بـ100 جنيه.

- استقر سعر كرتونة البيض البلدي، بـ110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الأربعاء

وأوضح «يحيى»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تراجع بنحو 25 جنيهًا في سعر كرتونة البيض بجميع أنواعها في أسبوعين، لافتًا أن سعر كرتونة البيض سيشهد مزيدًا من التراجع جراء زيادة الإنتاج من البيض مع تحسن حالة الطقس.