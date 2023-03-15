مصرع تاجر في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

لقي تاجر غلال مصرعه، في حادث تصادم سيارة بأحد الأشجار المجاورة للطريق، بمركز شرطة دار السلام في محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع تاجر في حادث تصادم بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

اختلال عجلة القيادة

وبالفحص تبين وقوع حادث على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، إذ تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة المدعو «إبراهيم ش ا خ» 45 سنة تاجر غلال، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد الأشجار بجوار الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال شقيق المتوفى المدعو «الديب ش ا خ» 74 سنة تاجر غلال ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.