وكيل «تعليم مطروح» يتابع فعاليات اليوم الثالث لبرنامج التأهيل التربوي للمعلمين

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه يجرى نقل الخبرات المختلفة للمعلمين الجدد المعينين، بما يحقق نتائج متميزة في العملية الدراسية للطلاب في المدارس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، داخل قاعات التدريب بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية، وديوان إدارة مطروح التعليمية، لمتابعة فعاليات اليوم الثالث لبرنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم»، والذي يختتم غدا الخميس، بحضور مجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح، ولمياء سعيد، مدير إدارة التدريب.

انتظام المحاضرات التدريبية المنعقدة بشأن المعلمين الجدد

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على انتظام المحاضرات التدريبية المنعقدة بشأن المعلمين الجدد، وأدار حوارا مثمرا مع المتدربين، أعربوا خلاله عن سعادتهم بحضور التدريب، مؤكدين استفادتهم من المحاضرات ومن التجارب المهنية والوظيفية للمحاضرين، وقدموا الشكر لـ«تعليم مطروح» على حفاوة الاستقبال، وانتقاء قاعات مناسبة مع توفير أجواء تدريبية تربوية متميزة.

معلمون مسابقة 30 ألف معلم

وفي حديثه للمعلمين الجدد، ضمن مسابقة 30 ألف معلم، أكد عمرو شحاتة، ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات المحاضرات التدريبية، موضحا أن الوزارة حرصت لأول مرة على إعداد وتنظيم دورات تدريبية بالمديريات التعليمية كافة، قبل تعيين المعلمين واستلامهم العمل فعليا، وذلك إيماناً بأهمية التنمية المهنية في تطوير المهارات الوظيفية، ونقلهم نحو الواقع العملي بعيدا عن الجوانب النظرية التي جرى دراستها خلال رحلتهم الجامعية.