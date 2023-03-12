حزب حماة الوطن: ندعم مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، أن الحزب ينفذ توجيهات القيادة السياسية بدعم مبادرة حياة كريمة، موضحًا: «بدأنا هذا الأمر منذ عامين، ونعمل على مراكز الأمل لتقديم الخدمة المجتمعية، حيث بدأناها بالسيدة المعيلة ثم عمّمنا هذا الأمر على الأسرة بالكامل».

وأضاف نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ المركز مسخر بخدمات كثيرة يمكنه تقديمها للمرأة والأطفال وكل أفراد الأسرة، ونسعى إلى بيع منتجات الأسر المصرية.

وتابع أمين عام حزب حماة الوطن: «نستهدف 100 مركز على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، عملنا ممنهج على مستوى المحافظات، وأطلقنا مبادرة سيتم تنفيذها شهريا بعد شهر رمضان، وهي العُرس الجماعي، وستضم هذه الأعراس الأيتام، وبخاصة أنهم يحتاجون إلى المستلزمات المنزلية، دشننا عرسا جماعيا وشارك فيه فنانون، وكان على رأسهم حجازي متقال، كما حضر المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، الذي رعى هذا العُرس».