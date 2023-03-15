وزير الزراعة: الدولة تتبنى استراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى قطاع الرزاعة اهتماما خاصا، من خلال استراتيجيات داعمة للإنتاجية والأنظمة المستدامة، في الوقت الذي أصبحت الفجوة الغذائية تهديدا للدول على مستوى العالم، لافتا إلى أنّ الغذاء أصبح سلاحا في يد الدول المنتجة، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، ومن هنا ظهرت الحاجاة لمضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب، من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

وأوضح القصير، خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الدولة المصرية تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطا كبيرا لتحقيقها، إلا أنّها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات، خاصة محدودية الأراضة المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، فضلا عن ظاهرة التفتت الحيازي، إضافة لما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية، بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.