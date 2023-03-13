«الزراعة»: منافذ «من خير مزارعنا لأهالينا» توفر السلع بجودة عالية

توفر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عبر منافذها المنتشرة فى عواصم المدن بالمحافظات، العديد من السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين بتخفيضات كبيرة.

«صالح»: الدولة تتحمل الجانب الأكبر من فاتورة الأسعار

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تم افتتاح معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذى تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت شعار: «من خير مزارعنا لأهالينا». وأضاف أن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطنون ومستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضاً، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات فى جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وتابع أن الأسواق المصرية لا يوجد بها عجز فى السلع، وهو ما يستدعى التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين، حيث تحاول الدولة المصرية تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية.

من جانبه، قال الدكتور خالد السلامونى، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة يعرض منتجات من مزارع القطاع بأسعار مخفضة للغاية، ويتمّ بيع الأرز بسعر 15 جنيهاً للكيلو واللحوم البلدية بسعر 180 جنيهاً للكيلو، كما يعرض طبق البيض بـ95 جنيهاً فقط.

وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تعرض العديد من السلع المهمة للمستهلك فى منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، فى مقدمتها اللحوم الحمراء البلدية بسعر 180 جنيهاً للكيلو، عبر ما يقرب من 240 منفذاً تابعاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أبرزها المنفذ 1 شارع نادى الصيد بمنطقة الدقى، أما شباب الخريجون فيوجد 9 منافذ بشارع نادى الصيد أيضاً بالدقى.

«الدسوقى»: من المزرعة للمنفذ مباشرة

وقال المهندس سعيد الدسوقى، مدير التسويق بقطاع الإنتاج، إن الأسعار مخفضة فى منافذ الوزارة لعدة أسباب، أهمها أنه بسبب عدم وجود وسيط، حيث تنقل السلعة من المزرعة للمنفذ مباشرة ولا يوجد هدف أساسى للربح، لافتاً إلى أن سعر زجاجة زيت 700 جرام بـ32 جنيهاً، أما سعر كيلو السكر بـ 14.5 جنيه، أما سعر كيلو الأرز فيباع بـ15 جنيهاً، أما سعر كيلو الدقيق بـ17 جنيهاً، وسعر المكرونة نصف كيلوجرام بـ6 جنيهات، أما سعر الفول 500 جرام بـ19 جنيهاً، وسعر العدس يزن 500 جرام بـ22 جنيهاً.

وتمتلك وزارة الزراعة العديد من المنافذ من بينها 6 منافذ فى شارع الهرم بمحطة المطبعة، ومنفذ فى وحدة تقطيع بمزرعة غطاطى، ومنفذ بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء فى شبرا، ومنفذ فى القاهرة بميدان لاظوغلى فى مبنى وزارة العدل، وفى سوق العبور تمتلك الوزارة محل الفاكهة رقم (278) داخل السوق، وفى منطقة «ابنى بيتك» المنطقة الثانية بمدينة السادس من أكتوبر يوجد (14) محلاً رقم (6)، وفى الحى المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، يوجد 3 منافذ.